Alkışlar İzmir Hilton Oteli’ne

İzmir Hilton Oteli, Bornova Belediyesi’nin desteklediği proje kapsamında İzmir Down Sendromu Derneği'nin 16 öğrencisini eğiterek bünyesinde işe almayı planladığını açıkladı

100. yılını kutlayan Hilton Oteli önceki gece muhteşem bir balo ile yeni yılı karşıladı. Gecede İzmir Hilton bir ilke de imza attı. Bornova Belediyesi'nin desteklediği proje kapsamında İzmir Down Sendromu Derneği'nin 16 öğrencisini eğiterek bünyesinde işe almayı planladığını açıkladı. İzmir Hilton Projeye katılan down sendromlu öğrencileri 8 hafta boyunca eğitecek.

UNUTULMAZ GECE

İZMİR Hilton oteli önceki gece balo salonunda personeli ile unutulmaz bir geceye imza attı. Gecede konuşma yapan Otel Genel Müdürü Hakan Özcan, önümüzdeki süreçte İzmir Down Sendromu Derneği üyesi gençler, otel personel eğitimine alarak 2 aylık bir süreçte eğitim verileceği ve bu gençleri birimlerinde görev verilerek işe başlatılacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL