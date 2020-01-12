Çeşme’de facia gecesi

İZMİR'İN Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı. Dehşet gecesinde, 8 kişi de ölmekten son anda kurtarıldı.

İZMİR'İN Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı. Dehşet gecesinde, 8 kişi de ölmekten son anda kurtarıldı. Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından çığlıkların yükselmesi üzerine, jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

YARDIM BEKLİYORLARDI

HIZLA olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığını tespit etti. Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. KURTARILAN düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı. Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

FATiH ŞENDİL