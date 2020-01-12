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beşik gibi sallandı: 4,7

Marmara Denizi beşik gibi sallandı: 4,7
Giriş Tarihi: 12.1.2020

üste 35 depremin meydana geldiği 'nde son olarak 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem 20 saniyeye yakın sürdü ve 'da da hissedildi

ÜST üste 35 depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde son olarak 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 20 saniyeye yakın sürdü ve Tekirdağ'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. AFAD deprem sonrası olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

35 SARSINTI KAYDEDİLDİ
4.7 büyüklüğündeki depremin öncesinde Marmara Denizi'nde büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'na (AFAD) göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi. Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

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