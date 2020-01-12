Sağlık sektörü masaya yatırıldı

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 31'inci Sağlık Grubu'nun düzenli olarak gerçekleştirdiği sektör toplantılarına bu ay İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop konuk oldu.

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 31'inci Sağlık Grubu'nun düzenli olarak gerçekleştirdiği sektör toplantılarına bu ay İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop konuk oldu. Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü ve aynı zamanda İZTO 31'inci Sağlık Grubu Meclis Üyesi Veysi Kubba önderliğinde düzenlenen toplantıda, sektör ve sağlık turizmi masaya yatırıldı.

CİDDİ POTANSİYEL VAR

SAĞLIK turizminin İzmir'deki özel sektör ve kamu sektörünün çıkış kapısı olacağını belirten Öztop, "İzmir'de sağlık turizmi İstanbul ve Antalya'ya göre çok geri kalmış durumda. Sağlık turizminin yüzde 90'ını İstanbul yapıyor. Geriye kalan yüzde 9'u Antalya'ya ait. İzmir, Ankara ve diğer tüm şehirler, kalan %1'i paylaşıyor. Şehrimizin çok iyi hastaneleri var. İzmir'in sorunu pazarlama stratejisinin olmaması" dedi.



İZMİR'DE açılacak olan şehir hastanesi ile ilgili bilgi veren Öztop, "Şehir hastanesi 2020 yılının ikinci yarısında açılacak. Hastane 633 bin metrekare kapalı alana ve 2060 yatak kapasitesine sahip olacak. Bunlardan 300 yatağı fizik tedavi bölümü için kullanılacak. 384 tane ise yoğun bakımı olacak. Şehir hastanesinin özel sektörü sekteye uğratacağını düşünmüyorum" dedi.