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Yatık binalar yıkım için çözüm bekliyor

Yatık binalar yıkım için çözüm bekliyor
Giriş Tarihi: 12.1.2020

'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, 40 yılı aşkın süredir yatık şekilde duran ve 3 ay önce tahliye tebligatı çıkarılan apartmanlarla ilgili belirsizlik sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, 40 yılı aşkın süredir yatık şekilde duran ve 3 ay önce tahliye tebligatı çıkarılan apartmanlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Dairelerin çoğu boşaltılıp, mühürlenmesine rağmen müteahhitler ile mülk sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle henüz yıkıma başlanamadı. Eğik binaların altındaki dükkanlardan birinin işletmecisi olan Kazım Tokum, "Henüz anlaşmaya varılamadı. Bizler de bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi. Tunç Zeyrek ise, "İşletme sahiplerinin buradan ne zaman çıkması gerektiği söylenmedi. Akıbetimiz belli değil" dedi.
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