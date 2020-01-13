AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF giriş belgesi sorgulama...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan sınav için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Peki AÖF sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. 18-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan AÖF final sınavı için giriş yerleri belli oldu. Peki AÖF sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
AÖF sınavına katılacak olan adayların beklediği AÖF snınav giriş yerleri açıklandı. "Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00 da, web sitesinde 17.00 da yayınlanacaktır... Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,
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