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'de 2 gündür kayıp olan süs havuzunda

Denizli'de 2 gündür kayıp olan Kerem Kartiz süs havuzunda ölü bulundu

13.01.2020, 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,12:49

'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki 'in cesedi, Pamukkale ilçesindeki bir çocuk parkında bulundu.

Kervansaray Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının içinde bulunan yapay şelalenin bakımını yapan görevliler, beton zeminde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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