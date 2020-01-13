Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sahilinde, gün batımında gökyüzü kırmızının ve mavinin her tonuna büründü. Ortaya çıkan görüntü, görenleri hayran bıraktı. İşte o görüntüler...
Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında seyirlik görüntüler oluştu.
13.01.2020, 09:50
Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sahilinde, gün batımında gökyüzü kırmızının ve mavinin her tonuna büründü. Ortaya çıkan görüntü, görenleri hayran bıraktı. İşte o görüntüler...
Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında seyirlik görüntüler oluştu.
Görenler telefonuna sarıldı! Gökyüzünde görsel şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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