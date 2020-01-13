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Görenler telefonuna sarıldı! Gökyüzünde görsel şölen

13.01.2020, 09:50

'ın ilçesinin sahilinde, gün batımında gökyüzü kırmızının ve mavinin her tonuna büründü. Ortaya çıkan görüntü, görenleri hayran bıraktı. İşte o görüntüler...

sahilinde, güneşin batışı sırasında seyirlik görüntüler oluştu.

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