Görenler telefonuna sarıldı! Gökyüzünde görsel şölen

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sahilinde, gün batımında gökyüzü kırmızının ve mavinin her tonuna büründü. Ortaya çıkan görüntü, görenleri hayran bıraktı. İşte o görüntüler...

Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında seyirlik görüntüler oluştu.