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'da kafede çıktı! 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir Bornova'da kafede yangın çıktı! 5 kişi dumandan etkilendi

13.01.2020, 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,11:56

'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Küçükpark'a yakın 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangının meydana geldiği adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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