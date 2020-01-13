İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Alınan bilgiye göre, Küçükpark'a yakın 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine yangının meydana geldiği adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İzmir Bornova'da kafede yangın çıktı! 5 kişi dumandan etkilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.