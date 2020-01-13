İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Cihat Sarıidris hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi 1711 sokakta, aralarında alacak verecek tartışması olan Mustafa Cihat Sarıidris ve Özcan D. karşılaştı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan D, Sarıidris'i bıçakladı.
İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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