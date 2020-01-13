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'da ! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

13.01.2020, 08:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,09:18

'in ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi 1711 sokakta, aralarında alacak verecek tartışması olan ve Özcan D. karşılaştı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan D, Sarıidris'i bıçakladı.

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