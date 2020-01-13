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'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

13.01.2020, 09:15

'in Çeşme ilçesindeki operasyonda 525 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A. ve M.K.'nın satmak için esrar temin ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bir otelde kayıt yaptırmadan konakladığını belirleyen ekipler, otel odasında yaptıkları aramada, 525 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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