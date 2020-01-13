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tedavisi gören ağabeyi ile hayata tutundu! 'Benim kahramanım oldu'

Lösemi tedavisi gören Ecrin Aksoy ağabeyi ile hayata tutundu! 'Benim kahramanım oldu'

13.01.2020, 13:03

tedavisi gören 7 yaşındaki , ve ve 9 yaşındaki ağabeyi 'den alınan iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu. , " benim kahramanım oldu. Beni hayatta o tuttu. Çizgi filmlerdeki kahramanlar gibi, Süpermen gibi..." ifadelerini kullandı.

Batmanlı 7 yaşındaki , hastalığından "kahramanım" dediği ağabeyi 9 yaşındaki 'den nakledilen iliği ile kurtuldu.

'da yaşayan Mukaddes ve çiftinin kızı Ecrin'e 2018 yılının aralık ayında gittiği Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.

Uçak ambulansla Batman'dan 'e sevk edilen Ecrin, Çocuk Hastalıkları ve ve tedavi altına alındı.

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