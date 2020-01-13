Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, İzmir Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 yaşındaki ağabeyi Yasin'den alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu. Ecrin Aksoy, "Yasin benim kahramanım oldu. Beni hayatta o tuttu. Çizgi filmlerdeki kahramanlar gibi, Süpermen gibi..." ifadelerini kullandı.
Batmanlı 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, lösemi hastalığından "kahramanım" dediği ağabeyi 9 yaşındaki Yasin'den nakledilen kemik iliği ile kurtuldu.
Batman'da yaşayan Mukaddes ve Mehmet Aksoy çiftinin kızı Ecrin'e 2018 yılının aralık ayında gittiği Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.
Uçak ambulansla Batman'dan İzmir'e sevk edilen Ecrin, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Lösemi tedavisi gören Ecrin Aksoy ağabeyi ile hayata tutundu! 'Benim kahramanım oldu' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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