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Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Ocak Pazartesi ...

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Ocak Pazartesi hava durumu...

13.01.2020, 09:16

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kıyıları ile , , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 13 Ocak Pazartesi raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

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