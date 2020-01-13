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Ömer bebek yaşam savaşını kazandı

Ömer bebek yaşam savaşını kazandı
Giriş Tarihi: 13.1.2020

Anne karnında fark edilmeyen ile dünyaya gelen 20 günlük , başarılı operasyonla hayata tutundu.

Anne karnında yapılan kontrollerde fark edilmeyen Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Kalbin sol yarısının gelişmemiş olması) ile dünyaya gelen 20 günlük Ömer Özgenç, başarılı ameliyat ve tedaviyle yaşam savaşını kazandı. Trabzon'da Aralık'ta dünyaya gelen Tunahan-Safinaz Özgenç çiftinin bebekleri Ömer, taburcu edilmesinden bir gün sonra morarma şikayetiyle acile kaldırıldı. Kontrollerinde Hipoplastik Sol Kalp Sendromu ile doğduğu anlaşılan ve bu konuda uzman bir hastanede ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen bebeğin zamanla yarışı başladı. Hastalığı gebelik sırasında fark edilmediği için tedavi süreci uzayan bebek, ambulans uçakla 3.5 saatlik yolculuğun ardından Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne getirildi. Yaşaması çok güç bulunmasına rağmen minicik bedeniyle ölüme meydan okuyan Ömer, Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Erkut Öztürk ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
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