Soğan pidesi tarifi! Soğan pidesi nasıl yapılır?

Soğan pidesi nasıl yapılır? Soğan pidesi için gereken malzemeler nelerdir? merakla araştırılıyor. Lezzeti ile güzel bir tat bırakan soğan pidesinin malzemeler ve tarifi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte soğan pidesinin yapılışı...

Severek tüketilen soğan pidesinin yapımı her ne kadar zahmetli gibi gözükse de aslında hemen hemen her evde bulunan malzemelerle yapılabilen bir yemek. Peki soğan pidesi nasıl yapılır? Soğan pidesi için gereken malzemeler nelerdir? İşte soğan pidesi tarifi...

SOĞAN PİDESİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 paket insant maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı kadar tuz

Aldığı kadar un

Yufkalara sürmek için sıvı yağ

İÇ HARCI İÇİN

3 adet soğan

3 adet domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Yarım yemek kaşığı domates salçası

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

SOĞAN PİDESİ YAPILIŞI:

Hamur için tüm malzemeleri bir kabın içinde yoğurup yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurun üstünü kapatıp oda sıcaklığında 15-20 dk. mayalanması beklenir. Bu sırada yapmak için iç harcını hazırlayalım. Yağı tencereye alalım. Yemeklik doğradığımız soğanı ilave edip kavuralım. Salçayı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuralım ve küçük küçük doğradığımız domatesi ekleyip tuz ve karabiber ilave ettikten sonra pişmeye bırakalım. Son olarak maydanozu ekleyip ocaktan alalım. Mayalanan hamuru 5 eşit parçaya bölelim. Bezeleri fırın tepsisi büyüklüğünde açalım ve üzerini yağlayalım. 2 adet yufkayı tepsiye yerleştirelim. 3.yufkanın üzerine Üzerine hazırladığımız iç harcı koyalım ve yayalım. Son yufkayı iç harcın üstüne kapatalım. Üzerine yumurta, yoğurt ve yağ ile hazırladığımız harçtan sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında yarım saat pişirelim. Dilimledikten sonra servis yapalım.