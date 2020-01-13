Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tapu Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 125 personel alımı gerçekleştirilecek. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Peki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacağı duyurusunda bulundu. Nasıl başvuru yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 125 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tercih işlemlerinde 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 8-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 15 Ocak 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP93 puanı kullanılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP93 puanı kullanılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.