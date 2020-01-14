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Başkan Erdoğan, Ermenileri 85. ’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan’ı kabul etti

14.01.2020, 17:18

Başkan Erdoğan, Ermenileri 85. ’ı Cumhurbaşkanlığı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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