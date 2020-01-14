Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
14.01.2020, 17:18
Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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