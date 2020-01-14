Gurme sucukları kimin? Domuz eti satan Gurme Gıda ve Bifet markası aynı mı?

Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde dikkat çeken firmaların başında vatandaşa domuz eti yediren Gurme Sucuk geliyor. Gurme sucuk ürünlerinde bulunan domuz eti sonrası vatandaşlar büyük tepki gösterirken Gurme Sucukları kimin? Gurme Sucuk ve Bifet aynı mı? soruları da araştırılıyor. Domuz eti satan bu firmalara gıda üretim ruhsatı neden veriliyor? İşte Gurme sucukları ile ilgili merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı hileli ürünler listesinde yer alan Gurme Sucukları vatandaştan büyük tepki topladı. Domuz eti barındıran firmanın isim değiştirerek Bifet adıyla marketler de yerini alması sonrası vatandaşlar bu firma ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Gurme Gıda kimin? Gurma Gıda ve Bifet aynı mı? Domuz eti satan bu firmalara neden ruhsat veriliyor. İşte detaylar...

GURME SUCUKLARI KİMİN? GURME GIDANIN SAHİBİ KİM?

Gurme Gıda firmasının fabrikası Çayırova'da bulunuyor. Kocaeli'nde gerçekleşen üretim tesisinin yanı sıra İstanbul Genel Müdürlüğü ise Bayrampaşa'da yer alıyor.

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Ürünlerinde ikinci kez domuz eti bulunan Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

Fotoğraf: Gurme Gıda sahibi İlko Köse

GURME GIDA YAKALANINCA 'BİFET' OLDU!

Bakanlık geçtiğimiz ay açıkladığı hileli gıdalarla ilgili bir açıklama daha yaptı. Gurme Gıda geçtiğimiz ay yayınlanan listede halka domuz eti yediren firmalar arasında yer almıştı. Vatandaşı dehşete düşüren gerçek ise ortaya çıktı. Gurme Gıda yeni bir isimle piyasaya çıktığı belirlendi. Gurme Gıda, Bifet ismiyle piyasaya çıktı. Halka domuz eti yedirmeye devam etti.

DOMUZ ETİ BULUNAN FİRMALAR NELER?

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti

China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

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