“İstediğimden hamile kalırım dedi, öldürdüm”

Antalya'da 20 yaşındaki hamile ablası Kader Ç'yi 13 bıçak darbesiyle öldüren kadın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Asilhan Ç. ifadesinde, "Neden evden kaçıp o barda çalıştın' diye sorunca bağırdı ve küfretti. Çocuğun kimden olduğunu sorduğumda yine ağza alınmayacak küfürler ederek, 'Sana hesap mı vereceğim. İstediğimden hamile kalırım' dedi. Bu sözler üzerine çok sinirlendim" dedi. Olay geçen yıl 13 Ağustos'ta Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesi 238 sokaktaki müstakil evde yaşandı.