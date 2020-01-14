  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > “İstediğimden hamile kalırım dedi, öldürdüm”

“İstediğimden hamile kalırım dedi, öldürdüm”

“İstediğimden hamile kalırım dedi, öldürdüm”
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Antalya'da 20 yaşındaki hamile ablası Kader Ç'yi 13 bıçak darbesiyle öldüren kadın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Asilhan Ç. ifadesinde, "Neden evden kaçıp o barda çalıştın' diye sorunca bağırdı ve küfretti. Çocuğun kimden olduğunu sorduğumda yine ağza alınmayacak küfürler ederek, 'Sana hesap mı vereceğim. İstediğimden hamile kalırım' dedi. Bu sözler üzerine çok sinirlendim" dedi. Olay geçen yıl 13 Ağustos'ta Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesi 238 sokaktaki müstakil evde yaşandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“İstediğimden hamile kalırım dedi, öldürdüm” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN