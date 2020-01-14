Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ocak Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 14 Ocak Salı hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu