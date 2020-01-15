2019’da 2 bin 524 kişi yollarda öldü

2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen 418 bin 488 trafik kazasında 2 bin 524 kişi hayatını kaybederken, 285 bin 638 kişi yaralandı. Yıl boyunca kural tanımayan sürücülere 5.6 milyar lira ceza kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 2019'un kaza bilançosunu paylaştı. 2019'un Aralık ayında ülke genelindeki 33 bin 621 kazada 19 bin 746 kişi yaralandı, 182 kişi öldü. Yıl boyunca yaşanan 418 bin 488 trafik kazasının 179 bin 751'ine sürücü kusuru sebep olurken, 18 bin 40 kazaya yaya, 4 bin 149 kazaya araç, bin 43 kazaya yol, 2 bin 571 kazaya yolcu kusuru damga vurdu.



Kazalardan 4 bin 655'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 691 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 334 sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 847 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.