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'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

15.01.2020, 10:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020,11:22

'ın Bolvadin ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarpması, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Bayramer (30) idaresindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, Kırkgöz Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasında


Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarpması, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA

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