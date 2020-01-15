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'de şiddetli yağmur gün yüzüne çıkardı! Koruma altına alındı

Balıkesir'de şiddetli yağmur gün yüzüne çıkardı! Koruma altına alındı

15.01.2020, 09:21

'in ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.

Valiliğinin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi.

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