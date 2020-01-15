Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan antik mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.
Balıkesir Valiliğinin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi.
Balıkesir'de şiddetli yağmur gün yüzüne çıkardı! Koruma altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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