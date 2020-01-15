Dilvin’in ailesinden hastaneye dava

Aydın Nazilli'de karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Dilvin Ak'ın ailesi kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları hastaneden davacı oldu. Nazilli'de 8. sınıf öğrencisi Dilvin Ak'ın ölümüyle yasa boğulan anne Fadime Akoğlu ile dede Servet Akoğlu, adliyeye giderek avukatları Safa Bağış aracılığıyla suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.



ÜST ÜSTE SERUMLAR

Dilvin'in ölümünde ihmaller zinciri olduğunu söyleyen ailenin avukatı Bağış, "Dilvin'in hayatını kaybettiği olayda hastane gerekli özeni göstermemiştir. Dilvin'in tahlilleri temiz çıkmasına rağmen, teşhis konmaksızın kızımıza müdahale uygulanıyor. Defalarca serum yapılıyor. 18 yaşından küçüklere yapılmaması gereken bir iğne de vurulmuş" dedi. Acılı anne Akoğlu sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını istediğini belirtti.



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