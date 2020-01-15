Genç kızın feci ölümü yürek dağladı

İstanbul Pendik'te üniversite öğrencisi genç kızın otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın acılı babası "Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti" dedi. Kaza, geçtiğimiz günlerde meydana gelmiş, hukuk fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç, yol kenarında yürüdüğü sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan bir aracın kendisine çarpmasıyla metrelerce yerde sürüklenerek ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alınmıştı.