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Haberler > Yaşam > Iğdır'dan Muğla'ya giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

'dan 'ya giden yolcu otobüsü devrildi! var

Iğdır'dan Muğla'ya giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

15.01.2020, 13:01

'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı

'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Fahrettin Yazar'ın kullandığı 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Isparta kara yolunun Göksöğüt mevkisinde devrildi.

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