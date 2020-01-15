Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.
Fahrettin Yazar'ın kullandığı 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Isparta kara yolunun Göksöğüt mevkisinde devrildi.
Iğdır'dan Muğla'ya giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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