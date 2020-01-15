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'de ölüm! 'Dövme' detayı

İzmir'de akılalmaz ölüm! 'Dövme' detayı kan dondurdu

15.01.2020, 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020,15:49

'in ilçesinde, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken dengesini kaybedip üzerine düştüğü boy aynasının kırılması sonucu, ayna parçaları boğazına giren (25), hayatını kaybetti. Arda'nın boğazında, '' () yazılı dövme olduğu belirtildi.

Olay, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde, Kılıçreis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. ve bir arkadaşı, şaka amaçlı birbirlerini kucaklayarak kaldırmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Arda, arka tarafta bulunan boy aynasının üzerine düştü.

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