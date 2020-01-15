İzmir'de akılalmaz ölüm! 'Dövme' detayı kan dondurdu

İzmir'in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken dengesini kaybedip üzerine düştüğü boy aynasının kırılması sonucu, ayna parçaları boğazına giren Destan Arda (25), hayatını kaybetti. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kes) yazılı dövme olduğu belirtildi.

Olay, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde, Kılıçreis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Destan Arda ve bir arkadaşı, şaka amaçlı birbirlerini kucaklayarak kaldırmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Arda, arka tarafta bulunan boy aynasının üzerine düştü.