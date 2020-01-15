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Katliamın nedeni kredi kartı borcu

Katliamın nedeni kredi kartı borcu
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Denizli'de önce Veysel ve Mustafa Akpınar kardeşleri, ardından Ramazan Küçük'ü öldürdükten sonra kendi kafasına sıkan Hüseyin Arslan'ın cinayetleri kredi kartı borcu yüzünden işlediği ortaya çıktı. Hüseyin Arslan'ın kredi kartından çektiği 7 bin lirayı Ramazan Küçük'e, 10 bin lirayı da Veysel ve Mustafa Akpınar kardeşlere verdiği ancak parayı defalarca istemesine rağmen geriye alamadığı öğrenildi. Cinayete kurban giden iki kardeşin, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi. Küçük'ün cenazesi ise Denizli'de toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP
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