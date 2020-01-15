Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 15 Ocak Çarşamba hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 15 Ocak Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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