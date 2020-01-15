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'den uyarısı 15 Ocak Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 15 Ocak Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

15.01.2020, 09:03

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve , akşam saatlerinde Trabzon ve çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 15 Ocak Çarşamba raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

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