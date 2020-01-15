  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15.01.2020, 18:34

'nın Salihli ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, E-96 Karayolu Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ahmet Şentürk yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsüyle, Mehmet Leylek'in kullandığı 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide Leylek, Fatma Yasal ve Rabia Aslan yaralandı.



Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN