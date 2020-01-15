TIR’lar çarpışınca yol savaş alanına döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki TIR, aynı yönde ilerleyen bir başka TIR'a arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza sebebiyle savaş alanına dönen karayolunda ekipler seferber oldu. Hurdaya dönen TIR'dan dökülen mazotla kayganlaşan yolda, başka bir kaza yaşanmaması için kumlama çalışması yapıldı.



■ BATUHAN ULU