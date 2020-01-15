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ne zaman açılacak? ile ilgili flaş gelişme!

Wikipedia ne zaman açılacak? Wikipedia ile ilgili flaş gelişme!

15.01.2020, 09:34

'nin hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı. Peki ne zaman açılacak? Kararın 'ya ulaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

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