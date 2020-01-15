Wikipedia ne zaman açılacak? Wikipedia ile ilgili flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı. Peki Wikipedia ne zaman açılacak? Kararın BTK'ya ulaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor. İşte tüm detaylar...