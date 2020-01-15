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Zeytin hırsızları bekçilerden kaçamadı

Zeytin hırsızları bekçilerden kaçamadı
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Aydın'da çaldıkları zeytin çuvallarını kamyonete yüklemeye çalışan hırsızlar, bekçilerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay, Sultanhisar ilçesi Rekmez Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, bir kamyonete zeytin çuvalları yüklemeye çalışan kişileri fark etti. Bekçileri gören iki zanlı kaçarken, kameraların incelenmesinin ardından hırsızların S.U ve H.D. olduğu belirlendi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U tutuklandı.

■ MEHMET KAVAS
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