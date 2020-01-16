Annesi kanseri yendi, sıra Melis’te

İzmir’de yaşayan 26 yaşındaki Melis Talay, bir yıldır kanser mücadelesi veriyor. Kanserin metastaz yapması nedeniyle zor bir süreç geçiren Melis, tıpkı annesi Ayşen Talay (48) gibi kanseri yeneceği günleri bekliyor.

İzmir'de yaşayan 26 yaşındaki Melis Talay'a, geçen sene meme kanseri teşhisi konuldu. Melis 8 kür kemoterapi gördü; ancak kanser metastaz yaptı. 2019 yılının Eylül ayında yapılan pet çekiminde; kanserin kemik, kemik iliği, baş-boyun, lenf, beyin zarı ve omuriliğine de yayıldığı anlaşıldı. Tedavi sürecinde beyninde ödem oluştuğu için zorlu bir beyin ameliyatını atlatan Melis, kanseri yenmek için kemoterapi tedavisi görüyor. Pankreas, meme kanseri, rahim kanseri ve kan kanserini yenen anne Ayşen Talay (48), "Benimkisi durağan giden bir kanser türüydü ama Melis'inki agresif ilerleyen bir tümör. Vücutta çok çabuk yayılan ve durdurulması güç olan bir tümör. Ben hiçbir şey yaşamamışım. Evladının başına gelmesi o kadar ağırmış ki. O da annesi gibi mücadele veriyor. Yenecek. Ben yendiysem o da yenecektir. Yeneceğine inanıyorum. Çok iyi olacak" diye konuştu. Öte yandan baba Mustafa Talay (56), Melis'in tedavi masrafları için İzmir Valiliğinden onaylı bağış kampanyası için başvuruda bulunduklarını belirtirken, Melis'in arkadaşları da 19 Ocak Pazar günü kanser mücadelesi veren Melis için Buca'da motivasyon gecesi düzenleyecek.



"KEŞKE İNSANIN ELİNDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK OLSA"

Melis'in sağlık durumu hakkında bilgi veren anne Ayşen Talay, "Tümör, malign neoplazma dönüp agresifleşmiş. Biz ilk etapta sadece memede tümör var diye biliyorduk ancak yapılan pet sonucu göğüs, kemik, kemik iliği, lenf, baş ve boyunda da tümör olduğu söylendi. Melis daha sonra da metastaza uğradı. Omurilik ve beyin zarına da sıçradı. Acil ışın tedavisine başlandı. O dönem boynunu kullanamıyordu. El ve ayak hareketleri karıştı, gözler kaymaya başladı. İlaçla uyutuldu. Melis 8 gün derin uykuya daldı ve biz o süreçte Melis'in beyninde ödem oluştuğunu öğrendik. Ameliyat olsa da büyük sıkıntılar olacağı söylendi. Süreç çok zordu. 'Evladınızın şu kadar süresi var' denmesi çok ağır bir şey. Onları duyduk ama bir anda öyle bir şey oldu ki İzmir Kent Hastanesinde çok başarılı bir beyin ameliyatı geçirdi. Şu anda zor bir süreçteyiz. Keşke insanın elinde sihirli bir değnek olsa" ifadelerini kullandı.





"ALLAH KİMSEYİ EVLADI İLE SINAMASIN"

Sürecin çok zor olduğunu; ancak kızının kanseri yeneceğine inandığını belirten Ayşen Talay, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki çok zor da olsa atlatacağız. O sevgi dolu, yüreği tertemiz bir çocuk. Sosyal medyada Melis'in paylaşılmasıyla yurt dışından ulaşıp Melis için dua edenler var. Arkadaşları onun için bir motivasyon gecesi düzenleyecek. Melis gözümün içine bakıp 'anneciğim ne olur beni kurtar' diyor. Bir şey yapamıyorsunuz. O kadar çaresiz olunuyor ki. 'Anneciğim yürüyebilecek miyim?' diyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok ağır bir süreç. Yine de çok metanetli ve dayanıklı bir çocuk."



"BEN YENDİYSEM O DA YENECEKTİR"

Kendisinin de 25 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini dile getiren anne, "Benim durağan giden bir kanser türüydü ama Melis'inki agresif ilerleyen bir tümör. Vücutta çok çabuk yayılan ve durdurulması güç olan bir tümör. Ben hiçbir şey yaşamamışım. Evladının başına gelmesi o kadar ağırmış ki. O da annesi gibi mücadele veriyor. Yenecek. Ben yendiysem o da yenecektir. Yeneceğine inanıyorum. Çok iyi olacak. Biz çok iyi olacağız. Ayağa kalkacağız. Bu süreçte dua eden, maddi manevi yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Melis çok iyi olacak. Çok gayret gösteriyor. Bunca emek boşa gitmeyecektir" dedi.



VALİLİĞE BAŞVURUDA BULUNULDU

Baba Mustafa Talay da, İzmir Valiliğine bağış kampanyası başlatmak için başvuruda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Her şeyin yasal olması için valilik onaylı bağır kampanyası için başvuruda bulunduk. Onayın gelmesi ile İBAN numarası paylaşacağız. Eşim 25 yıl kanser mücadelesi verdi. Pankreas, meme kanseri, rahim kanseri ve kan kanserini yendik. Bu süreçleri biliyoruz. Tedavi süresince önümüze neler çıkacak bilmiyoruz."



"EN YAKIN ZAMANDA BEN DE ARALARINA KATILACAĞIM"

Öte yandan Melis'in arkadaşları Melis için 19 Ocak Pazar günü saat 20.00'da Buca'da motivasyon gecesi düzenleyecek. Arkadaşlarına seslenen Melis Talay, "En yakın zamanda ben de aralarına katılacağım. Kaç gündür uyuduğum için seslerim kısıldı. Korkmasınlar. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de o geceye gitmek istiyorum ama şu an çıkamıyorum. Biraz daha beklerlerse ben de bir sonrakine katılacağım" diye konuştu.

IHA