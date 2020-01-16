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Aydın’ın eğitim sevdalıları

Aydın’ın eğitim sevdalıları
Giriş Tarihi: 16.1.2020
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde birleştirilmiş sınıflı Azizabat İlkokulu'nda görev yapan İlke Erener ve Pervin Göksu Aslan, kendilerini okullarına adadı. Azizabat İlkokulu'na 2 yıl önce gelen öğretmen İlke Erener, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle okulun tadilatını yaptırdı. 36-68 ay arası öğrencileri tespit eden Erener, okula bir anasınıfı açılmasını sağladı. Okul Öncesi Öğretmeni Pervin Göksu Alan'ın da Azizabat'a atanmasıyla iki kişilik dev kadro tamamlandı. Pervin öğretmen de, kendi materyallerini temin ederek 4 yıldır uyguladığı Montessori eğitimini okulun anasınıfına taşıdı.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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