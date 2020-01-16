Balkonda bıçaklı sov

Aydın'ın Efeler ilçesinde yarı çıplak bir şekilde elinde bıçakla balkona çıkan M.D. intihar teşebbüsünde bulundu. Olay Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre çabaladıktan sonra M.D.'yi ikna etti. Aşağı indirilen vatandaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.



■ KAZIM YÖRÜKCE