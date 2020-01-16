  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balkonda bıçaklı sov

Balkonda bıçaklı sov

Balkonda bıçaklı sov
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Aydın'ın Efeler ilçesinde yarı çıplak bir şekilde elinde bıçakla balkona çıkan M.D. intihar teşebbüsünde bulundu. Olay Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre çabaladıktan sonra M.D.'yi ikna etti. Aşağı indirilen vatandaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balkonda bıçaklı sov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN