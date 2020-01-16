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"" için geri sayım başladı! "Bocuk Gecesi"nde neler yapılıyor?

Bocuk Gecesi için geri sayım başladı! Bocuk Gecesinde neler yapılıyor?

16.01.2020, 11:56

'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, kışın en soğuk gecesinde kutlanan ve çarşaflara sarınan gençlerin komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkuttuğu "" etkinliğine bu yıl 40 bin kişinin gelmesi bekleniyor

'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen ve eski bir Balkan geleneği olan "" etkinliği, bu yıl 18 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.

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