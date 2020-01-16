Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, kışın en soğuk gecesinde kutlanan ve çarşaflara sarınan gençlerin komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkuttuğu "Bocuk Gecesi" etkinliğine bu yıl 40 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen ve eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği, bu yıl 18 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.