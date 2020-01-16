Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve V.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA