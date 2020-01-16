  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

'de 25 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

16.01.2020, 09:45

'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye hazırlanan 25 düzensiz yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve V.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN