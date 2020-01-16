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Dedikoduları duyan Dumlupınar Kaymakamı dedektif gibi iz sürdü ve...

Dedikoduları duyan Dumlupınar Kaymakamı dedektif gibi iz sürdü ve...

16.01.2020, 18:56

'nın dumlupınar ilçesine bağlı büyükaslıhanlar köyünde, altın dolu lahit bulma amacıyla 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı belirlenen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. tünel ile çevresinde savcılık ve müze müdürlüğü yetkililerince keşif yapıldı. şüphelileri, dedikodu üzerine arazide inceleme yapan dumlupınar kaymakamı abdülkerim abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı.

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