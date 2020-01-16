Kütahya'nın dumlupınar ilçesine bağlı büyükaslıhanlar köyünde, altın dolu lahit bulma amacıyla 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı belirlenen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. tünel ile çevresinde savcılık ve müze müdürlüğü yetkililerince keşif yapıldı. şüphelileri, dedikodu üzerine arazide inceleme yapan dumlupınar kaymakamı abdülkerim abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı.
Dedikoduları duyan Dumlupınar Kaymakamı dedektif gibi iz sürdü ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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