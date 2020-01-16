Kaplan’dan Koçarlı’ya doğalgaz müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile Başkan Kaplan, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan'ı makamında ziyaret ederek Koçarlı'ya doğalgaz getirilmesi konusunu görüştü. Görüşmemede Koçarlı ilçesine gelecek doğalgazla ilgili önemli kararlara varıldı. Ziyaretin ardından ilçe halkına doğal gaz müjdesini veren Başkan Kaplan, "Koçarlı'yı AK Belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmaya devam ediyoruz. 11 milyon nüfuslu ilçemizin doğalgazla tanışmasını istedik. Bu talebimiz BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulundu" dedi.



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