Küçük mimarlar artık onları üşütmeyecek

Manisa Kula'da bulunan Jeopark Ortaokulu, başarılı bir projeye imza attı. Öğrenciler Gülçin Uysal ve Rahime Uğur önderliğinde sokakta yaşayan hayvanların sıcak bir yuvaya sahip olabilmesi adına 'yuvamın mimarı olur musun?' sloganıyla proje hazırladı. Kedi, köpek, kuş gibi hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılayabilecekleri çeşitli kulübeler üreten öğrenciler, bu kulübelerin ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandırılması için Kula Belediyesi'nden de yardım istedi. Belediye görevlilerince ilçenin farklı noktalarına konulacak olan kulübeler sayesinde, vatandaşlara da hayvan sevgisinin önemi anlatılacak.



■ BATUHAN ULU