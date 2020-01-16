Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu. İşte kartpostallık görüntüler...
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü.
Kütahya'da kırağı güzelliği! Şehri beyaza bürüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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