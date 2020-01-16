Kütahya'da kırağı güzelliği! Şehri beyaza bürüdü

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu. İşte kartpostallık görüntüler...

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü.