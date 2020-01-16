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'da güzelliği! Şehri beyaza bürüdü

Kütahya'da kırağı güzelliği! Şehri beyaza bürüdü

16.01.2020, 15:31

'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu. İşte kartpostallık görüntüler...

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah ağaç dallarında oluşan şehri beyaza bürüdü.

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