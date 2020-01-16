Merve’yi bulaşık suyu öldürdü

Zonguldak'ta annesinin bulaşık yıkamak için kaynattığı sıcak su leğenine düşen 2.5 yaşındaki Merve Demirer hayatını kaybetti. Bulaşık için sobada ısıttığı leğeni yere indiren anne, kısa süreliğine mutfağa gitti. Bu sırada odada bulunan küçük kız dengesini kaybedip sıcak su dolu leğenin içine düştü. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk önce hastaneye, oradan da İstanbul'a sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Merve, köyünde toprağa verildi. Baba Halil Demirer, "Böyle bir acıyı kimse yaşamasın" diye gözyaşı döktü.