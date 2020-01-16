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'den uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Ocak Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Ocak Perşembe hava durumu...

16.01.2020, 09:08

Bugün İzmir'de yağış bekleniyor mu? Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, , , , çevreleri ve 'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 16 Ocak Perşembe raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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