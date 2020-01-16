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Sobadan zehirlenip ölen Seda, uğurlandı

Sobadan zehirlenip ölen Seda, son yolculuğuna uğurlandı

16.01.2020, 18:38

'de, evlerinde kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Seda Kesikbaş (13), gözyaşları içinde uğurlandı. Kesikbaş'ın tabutuna pembe gelinlik serildi.

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