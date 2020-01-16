Denizli'de, evlerinde kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Seda Kesikbaş (13), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kesikbaş'ın tabutuna pembe gelinlik serildi.
Sobadan zehirlenip ölen Seda, son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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