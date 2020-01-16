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evi kül etti

Yangın evi kül etti
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Aydın'da henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yoğun gayreti sonucu alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

■ MEHMET KAVAS
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