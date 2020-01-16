Yürekleri ısıtan bir ‘ana-oğul’ hikayesi

Manisa’da 64 yaşındaki Huriye Akış, çalıştığı yetiştirme yurdunda 6 yaşında tanıdığı ve annelik ettiği zihinsel engelli Ulaş’ı emekli olunca da bırakmadı. Şimdi 41 yaşındaki Ulaş ile 15 yıldır ona koruyucu aile olan Huriye annesinin bir anı ayrı geçmiyor

Manisa'da yetiştirme yurdunda başlayan insanlık hikayesinin kahramanları Huriye anne ve zihinsel engelli Ulaş... 64 yaşındaki 2 çocuk annesi Huriye Akış, 22 yıl yetiştirme yurdunda çalıştı, oradaki çocukların koruyucu meleği olan Akış, bir çocuğun hayatını ise tamamen değiştirdi. Zihinsel engelli Ulaş 6 yaşındayken yurda geldi, Huriye anne ile tanıştı ve bir aileye kavuştu. Yurt hayatı boyunca hep birlikte olan Huriye anne ile Ulaş'ı emeklilik ayıracaktı. Ama Akış, 'ben Ulaş'ı bırakamam' diyerek koruyucu olduğu Ulaş'a 15 yıl önce evinin kapılarını açtı.



ULAŞ'I YURTTA BIRAKAMADI

Şimdi 42 yaşındaki engelli Ulaş ve Huriye annenin yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ulaş'ın hayatını değiştiren Huriye Akış, "Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yetiştirme yurdunda hizmetli olarak çalıştım, yine yetiştirme yurdunda gece bekçiliği yaptım. Türkiye'nin ilk kadın gece bekçisiydim. Bir gün yurda kısa boylu, zayıf bir çocuk geldi, Ulaş'ı ilk o gün gördüm. 6 yaşındaydı. Yanına gittim, elinden tuttum, elini yüzünü yıkadım. O gün Ulaş'ı ilk gecesinde evime götürdüm, bırakamazdım. Ulaş bir daha benden ayrılmadı, ben nereye Ulaş oraya. Emeklilik dönemim gelince Ulaş çok üzüldü. 'Huriye anne giderse ben ne yapacağım' dedi. 2005'te emekli oldum ama onu bırakmadım. Çünkü zihinsel engelli olduğu için rehabilitasyon merkezine göndermelerine dayanamazdım. Onu da yanıma aldım. 5.5 yıl koruyucu aile olmadan Ulaş'a baktım. Şimdi koruyucu ailesi oldum. 15 yıldır birlikte yaşıyoruz" dedi.





2 çocuk annesi Huriye Akış, 6 yaşından bu yana Ulaş'ı hiç bırakmadı.



KANSERİ SEVGİYLE ATLATTI

Karaciğer kanserine yakalanan Huriye Akış, hastalığı yenmesinde Ulaş'ın sevgisinin etkili olduğunu söyledi. Eşini kaybetmesinin ardından birbirlerine daha sıkı sarılan anne-oğul can yoldaşı oldu. Birbirlerinin gözünün içine sevgiyle bakan Huriye anne ile Ulaş, her şeylerini birlikte yapıyor. Huriye Akış, "Ben çocukları çok seviyorum. Ulaş'ı benden alırlar diye çok korkuyorum. Ne o bensiz yaşayabilir, ne de ben onsuz. Ulaş'ı çocuklarım ve akrabalarım da çok seviyor" diye konuştu.



Nermin UÇTU / ÖZEL HABER