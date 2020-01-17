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'nin intiharıyla ilgili flaş gelişme! O isimler görevden uzaklaştırıldı

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili flaş gelişme! O isimler görevden uzaklaştırıldı

17.01.2020, 12:52

'teki 'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi 'da ağabeyinin evinde eden arkeolog 'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla Kültür ve 'nca başlatılan idari soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırıldı.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürdü. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi. Müfettişlerin devam ettirdiği soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanın görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ENVARTER SAYIMI YAPILIYOR
Öte yandan Merve Kaçmış'a görevden ayrılan başka personelin zimmetindeki 'Pişmiş Toprak Eserler'i zimmetine alması gerektiğinin söylendiği, Kaçmış'ın ise envanter eksikliği olduğu için eserleri zimmetine almadığı gerekçesi ile mobbinge maruz kaldığı iddia edildi. Kaçmış'ın eksik olduğu için zimmetine almadığı iddia edilen tarihi eserlerin sayımına başlandığı öğrenildi.

DHA

Zeugma Müzesi'nde çalışırken intihar eden Merve Kaçmış'ın yazdığı notlar ortaya çıktı!

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