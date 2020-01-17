AUZEF final sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri merakla final sınav sonuçlarını bekliyordu. 11 ve 12 Ocak tarihlerinde yapılan AUZEF final sonuçları açıklandı. İşte AUZEF final sonucu sorgulama...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin geçtiğimiz hafta düzenlenen final sınavı için sonuçlar açıklandı.Binlerce öğrenci merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. İşte AUZEF final sonucu sorgulama... AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2019-2020 güz dönemi final sınavları 11-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. Sınavın ardından AUZEF final sınavı sonuçları beklenirken, sonuçlar üniversitenin resmi adresinden yayımlandı. FİNAL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN? Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarının hemen ardından bütünleme sınavlarının tariheri sorgulanıyor. AUZEF bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2020 günlerinde yapılacak.