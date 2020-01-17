Balıkesir'de bar yangınında sabotaj ihtimali

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir barda çıkan yangında, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Akçay Turgutreis Caddesi üzerinde bir barda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Olay yerine Edremit İtfaiye Amirliği ile Akçay İtafiyesi Müfreze ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinleri, yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu ileri sürdüler.

İHA